ФСБ показала задержание жителя Феодосии, собиравшего данные о ПВО

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео задержания жителя Феодосии, который собирал информацию о технике ПВО в Крыму и передавал ее на Украину.

На опубликованных кадрах сотрудники ФСБ подбегают к машине злоумышленника, приказывая ему выйти из автомобиля. Оперативники достают украинского агента из машины без сопротивления и кладут его на землю, а затем уводят в наручниках.