Премьер Дании заявила, что больше не считает США ближайшим союзником

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Датский премьер-министр Метте Фредериксен, баллотирующаяся на новый срок, заявила в ходе предвыборных дебатов, что больше не считает США ближайшим союзником Дании, отметив, теперь это Европа и другие партнеры, например, Канада.
Выборы в парламент Дании пройдут 24 марта.
"Нет, я больше не могу их так назвать", - заявила Фредериксен в ответ на соответствующий вопрос, ее слова приводит телерадиокомпания DR.
"То есть когда вы спрашиваете: "Кто сегодня наш ближайший союзник?", то это Европа и страны Северной Европы и партнеры, такие, как, например, Канада. К сожалению", - заявила премьер.
Фредериксен 15 марта поблагодарила Канаду за поддержку на фоне претензий со стороны США на Гренландию.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.