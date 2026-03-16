Премьер Дании заявила, что больше не считает США ближайшим союзником

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Датский премьер-министр Метте Фредериксен, баллотирующаяся на новый срок, заявила в ходе предвыборных дебатов, что больше не считает США ближайшим союзником Дании, отметив, теперь это Европа и другие партнеры, например, Канада.