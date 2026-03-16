Оппозиция во Франции добилась успеха в первом туре муниципальных выборов

ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Кандидаты от оппозиционных партий добились значительных успехов по итогам состоявшегося накануне первого тура муниципальных выборов во Франции, пишет в понедельник газета Figaro со ссылкой на результаты голосования.
Первый тур муниципальных выборов во Франции состоялся 15 марта. Явка избирателей в его ходе в 21.40 по местному времени (23.40 мск) составила 58,78%, передавал телеканал BFMTV.
"(Правая – ред.) оппозиционная партия "Национальное объединение" набирает обороты, а (левая – ред.) партия "Непокорившаяся Франция" совершила прорыв. Обе партии, использовавшие муниципальные выборы в качестве проверки с прицелом на президентские выборы, укрепили свои позиции по итогам первого тура муниципальных выборов", - пишет газета.
"Национальное объединение" лидирует по итогам первого тура голосования в 60 коммунах, что является значительным прогрессом по сравнению с 2020 годом, когда кандидаты из ее рядов лидировали лишь в одиннадцати. Самыми значительными успехами партии стали выборы в ее традиционных оплотах, таких как Энен-Бомон на севере Франции (департамент Па-де-Кале), а также Фрежюс (Вар), Перпиньян (Восточные Пиринеи) и Кань-сюр-Мер (Приморские Альпы) на юге страны, говорится в материале.
Особым успехом правой оппозиции стали выборы мэра Ниццы на юге Франции, по итогам первого тура которых самую значительную поддержку получил глава партии "Союз правых за республику" Эрик Сьотти с почти 43,5% голосов. Действующий мэр Кристиан Эстрози набрал чуть менее 31% голосов по итогам первого тура и призвал людей, не участвовавших в голосовании, и левых избирателей поддержать его во втором туре, сообщает Figaro.
Среди наиболее значительных успехов левой оппозиции – переизбрание мэра крупного парижского пригорода Сен-Дени (Сена-Сен-Дени), являющегося членом "Непокорившейся Франции". Помимо этого, кандидаты от левой оппозиции достигли значимых успехов в таких городах, как Париж, Монпелье, Лилль, Ним и Рубе, пишет издание.
Второй тур муниципальных выборов во Франции состоится 22 марта. В его рамках будут в том числе избраны мэры Парижа и других крупных городов страны.