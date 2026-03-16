Даты Кавказского инвестиционного форума в Минводах изменены

https://ria.ru/20260316/forum-2081066309.html
Даты проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ) - 2026 в Минеральных Водах изменены, он пройдет 28–30 апреля, сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 16.03.2026
экономика
минеральные воды
фонд "росконгресс"
россия
северный кавказ
александр новак
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960035829_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_c4078e5e9fcf1a271553db58abe8c1f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Росконгресс: Кавказский инвестиционный форум в Минводах пройдет 28–30 апреля
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Даты проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ) - 2026 в Минеральных Водах изменены, он пройдет 28–30 апреля, сообщает Фонд Росконгресс.
Ранее планировалось. что форум пройдет с 17 по 19 мая в МВЦ "Минводы экспо".
"Объявлены новые даты проведения Кавказского инвестиционного форума. Кавказский инвестиционный форум состоится 28–30 апреля в городе Минеральные Воды
на площадке МВЦ "МинводыЭКСПО", - говорится в релизе
.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
заявил, что действующая программа господдержки Северного Кавказа
является стратегическим инструментом развития макрорегиона. По его словам, благодаря координации правительства и участию Минэкономразвития
, Северо-Кавказский федеральный округ
за девять месяцев 2025 года показал положительную динамику по всем четырем ключевым показателям соцэкономразвития.
"Объем инвестиций в основной капитал вырос на 16,3% к аналогичному периоду предыдущего года, в первую очередь за счет роста частных вложений. Численность занятых увеличилась на 1,5%, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг – на 5%. Также выросли реальные денежные доходы населения – на 8,1%", – подчеркнул Новак.
Он также отметил, что Кавказский инвестиционный форум служит эффективной площадкой не только для демонстрации успехов регионов округа, но и для диалога бизнеса и власти, что будет способствовать дальнейшему развитию субъектов СКФО
.
Кавказский инвестиционный форум пройдет на Ставрополье с 28 по 30 мая. Центральная тема мероприятия – "Расширяя горизонты возможностей". На площадке выставочного центра "МинводыЭКСПО" пройдут четыре тематических дня, посвященных молодежным инициативам, инвестиционному сотрудничеству, открытому диалогу бизнеса и государства, а также поддержке предпринимательства.