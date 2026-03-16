Даты Кавказского инвестиционного форума в Минводах изменены

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Даты проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ) - 2026 в Минеральных Водах изменены, он пройдет 28–30 апреля, сообщает Фонд Росконгресс.

Ранее планировалось. что форум пройдет с 17 по 19 мая в МВЦ "Минводы экспо".

"Объявлены новые даты проведения Кавказского инвестиционного форума. Кавказский инвестиционный форум состоится 28–30 апреля в городе Минеральные Воды на площадке МВЦ "МинводыЭКСПО", - говорится в релизе

"Объем инвестиций в основной капитал вырос на 16,3% к аналогичному периоду предыдущего года, в первую очередь за счет роста частных вложений. Численность занятых увеличилась на 1,5%, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг – на 5%. Также выросли реальные денежные доходы населения – на 8,1%", – подчеркнул Новак.

Он также отметил, что Кавказский инвестиционный форум служит эффективной площадкой не только для демонстрации успехов регионов округа, но и для диалога бизнеса и власти, что будет способствовать дальнейшему развитию субъектов СКФО