Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 16.03.2026 (обновлено: 19:03 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/forum-2081066309.html
Даты Кавказского инвестиционного форума в Минводах изменены
Даты проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ) - 2026 в Минеральных Водах изменены, он пройдет 28–30 апреля, сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 16.03.2026
экономика
минеральные воды
фонд "росконгресс"
россия
северный кавказ
александр новак
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960035829_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_ef4c73c390bca376d1e4143a64a9bc17.jpg
https://ria.ru/20260312/tysjachi-2080107095.html
https://ria.ru/20260314/forum-2080632573.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960035829_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_c4078e5e9fcf1a271553db58abe8c1f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Александр Астафьев | Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Даты проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ) - 2026 в Минеральных Водах изменены, он пройдет 28–30 апреля, сообщает Фонд Росконгресс.
Ранее планировалось. что форум пройдет с 17 по 19 мая в МВЦ "Минводы экспо".
"Объявлены новые даты проведения Кавказского инвестиционного форума. Кавказский инвестиционный форум состоится 28–30 апреля в городе Минеральные Воды на площадке МВЦ "МинводыЭКСПО", - говорится в релизе.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что действующая программа господдержки Северного Кавказа является стратегическим инструментом развития макрорегиона. По его словам, благодаря координации правительства и участию Минэкономразвития, Северо-Кавказский федеральный округ за девять месяцев 2025 года показал положительную динамику по всем четырем ключевым показателям соцэкономразвития.
"Объем инвестиций в основной капитал вырос на 16,3% к аналогичному периоду предыдущего года, в первую очередь за счет роста частных вложений. Численность занятых увеличилась на 1,5%, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг – на 5%. Также выросли реальные денежные доходы населения – на 8,1%", – подчеркнул Новак.
Он также отметил, что Кавказский инвестиционный форум служит эффективной площадкой не только для демонстрации успехов регионов округа, но и для диалога бизнеса и власти, что будет способствовать дальнейшему развитию субъектов СКФО.
Кавказский инвестиционный форум пройдет на Ставрополье с 28 по 30 мая. Центральная тема мероприятия – "Расширяя горизонты возможностей". На площадке выставочного центра "МинводыЭКСПО" пройдут четыре тематических дня, посвященных молодежным инициативам, инвестиционному сотрудничеству, открытому диалогу бизнеса и государства, а также поддержке предпринимательства.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала