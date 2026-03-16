ФНС рассказала, как обелить сферу майнинга криптовалют

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ для "обеления" сферы майнинга криптовалют в России указывает на необходимость введения уголовной ответственности за незаконный майнинг и административную за нарушение законодательства в этой сфере, говорится в презентации начальника управления регистрации и учета налогоплательщиков ведомства Дениса Кузьмичева, представленной на заседании Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ.