ФНС рассказала, как обелить сферу майнинга криптовалют

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ для "обеления" сферы майнинга криптовалют в России указывает на необходимость введения уголовной ответственности за незаконный майнинг и административную за нарушение законодательства в этой сфере, говорится в презентации начальника управления регистрации и учета налогоплательщиков ведомства Дениса Кузьмичева, представленной на заседании Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ.
"Установление уголовной ответственности за незаконный майнинг цифровых валют и административной ответственности за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют", - указывается в презентации среди предложений об обелении отрасли.
Кроме того, нужна оценка и донастройка налогового законодательства с точки зрения эффективности налогового администрирования майнинга, считают в ФНС.
Также необходимо усовершенствовать оборот цифровой валюты, создать условия для совершения операций на территории России, в том числе для организованного биржевого оборота и операций обмена цифровых валют.
Важно установить взаимные гарантии для власти и инвесторов майнинга криптовалют, говорится также в презентации.
Как в декабре в интервью РИА Новости заявлял первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже есть, а операции с ней будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий.
