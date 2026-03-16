ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии, заявил Фицо - РИА Новости, 16.03.2026
17:28 16.03.2026
ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии, заявил Фицо
ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии, заявил Фицо - РИА Новости, 16.03.2026
ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой Европейского совета Антониу Коштой заявил о том, что Европейский союз не может ставить интересы... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T17:28:00+03:00
2026-03-16T17:28:00+03:00
в мире, словакия, украина, венгрия, роберт фицо, антониу кошта, европейский совет, facebook, евросовет, мирный план сша по украине
В мире, Словакия, Украина, Венгрия, Роберт Фицо, Антониу Кошта, Европейский совет, Facebook, Евросовет, Мирный план США по Украине
ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии, заявил Фицо

Фицо: ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии и Венгрии

БРАТИСЛАВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой Европейского совета Антониу Коштой заявил о том, что Европейский союз не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии и Венгрии.
"В разговоре с председателем Европейского совета Коштой я подчеркнул, что Европейский союз не может отдавать предпочтение интересам Украины перед интересами государств-членов Евросоюза, таких как Словакия или Венгрия", - написал Фицо на свой странице в социальной сети Facebook* в понедельник.
Он сообщил, что основная часть телефонной беседы с главой Евросовета была посвящена вопросу восстановления работы нефтепровода "Дружба".
"Словакия… ожидает, что органы ЕС окажут давление на украинское руководство, чтобы был восстановлен поток российской нефти, которую мы имеем право получать до конца 2027 года", - заключил Фицо.
Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
