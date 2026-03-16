"К чему мы движемся". В Финляндии запаниковали из-за шага против России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Финляндия, закрыв границу с Россией и поддерживая политику русофобии, столкнулась с серьезным экономическим кризисом, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Наша небольшая столица стала одним из первых городов, по которому хорошо видно, к чему мы движемся: энергетический кризис и рецессия (возможно, даже депрессия). Улицы опустеют, а небольшие магазины, кафе и рестораны будут испытывать трудности и разоряться. <…> Ситуацию, естественно, усугубляет то, что наши лидеры, в своей великой мудрости, закрыли восточную границу с Россией. Если бы наше правительство действительно заботилось о стране, оно бы заранее осознало, что Россия во время предстоящего мирового кризиса, вероятно, окажется одним из немногих государств с избытком ресурсов, и поприветствовало бы ее граждан", — высказался он в соцсети X.
Профессор также отметил, что финские политики находятся "на поводке у мировой элиты, которая приказывает им проявлять враждебность по отношению к России", даже если это разрушает их собственнную страну.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Она обвиняла Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла эти утверждения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.