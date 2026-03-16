Рейтинг@Mail.ru
"К чему мы движемся". В Финляндии запаниковали из-за шага против России - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 16.03.2026
"К чему мы движемся". В Финляндии запаниковали из-за шага против России
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078974150_0:301:3010:1994_1920x0_80_0_0_438d6114858c868bd5d00aec97f67ea3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078974150_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_38a6bbfcdfb5a95ffc35370ea4cf948c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Малинен: решение Финляндии закрыть границу с РФ обрекло Хельсинки на проблемы

Финский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Финляндия, закрыв границу с Россией и поддерживая политику русофобии, столкнулась с серьезным экономическим кризисом, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Наша небольшая столица стала одним из первых городов, по которому хорошо видно, к чему мы движемся: энергетический кризис и рецессия (возможно, даже депрессия). Улицы опустеют, а небольшие магазины, кафе и рестораны будут испытывать трудности и разоряться. <…> Ситуацию, естественно, усугубляет то, что наши лидеры, в своей великой мудрости, закрыли восточную границу с Россией. Если бы наше правительство действительно заботилось о стране, оно бы заранее осознало, что Россия во время предстоящего мирового кризиса, вероятно, окажется одним из немногих государств с избытком ресурсов, и поприветствовало бы ее граждан", — высказался он в соцсети X.
Профессор также отметил, что финские политики находятся "на поводке у мировой элиты, которая приказывает им проявлять враждебность по отношению к России", даже если это разрушает их собственнную страну.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Она обвиняла Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла эти утверждения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала