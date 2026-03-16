https://ria.ru/20260316/fillips-2081101573.html
Журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции ЕС
Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, в беседе с РИА Новости попрощался с Евросоюзом после внесения его в санкционный список. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T21:29:00+03:00
в мире
донбасс
россия
великобритания
грэм филлипс
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101721/98/1017219880_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_6a6ca8d464e0e64aedae86860e8ca5a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101721/98/1017219880_256:0:5376:3840_1920x0_80_0_0_998e57a402226114d9b09149f4a839a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Журналист Филлипс прощался с ЕС после внесения его в санкционный список
ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, в беседе с РИА Новости попрощался с Евросоюзом после внесения его в санкционный список.
В понедельник стало известно, что Филлипса внесли в список санкций ЕС
против РФ
.
"Я под санкциями Великобритании
, а теперь еще и Евросоюз ввел против меня санкции. Они хотят сломать наши жизни, но у них как всегда ничего не получится. Все наоборот: я получаю от этого только мотивацию, драйв, адреналин, чтобы сделать как можно больше", - сказал агентству Филлипс
.
Журналист процитировал героя фильма "Брат 2".
"В чем сила? Сила в правде!" Правда для них - это колоссальный удар и катастрофа. Они не могут с этим никак справиться, только ввести санкции. Это трусость", - сказал Филлипс.
Журналист подчеркнул, что действительно рассказывает правду о событиях в Донбассе
, и санкции мотивируют его заниматься этим и дальше. По словам Филлипса, сейчас он запустил сериал о жизни людей в Мариуполе
и восстановлении этого города.
"Это признание (со стороны ЕС - ред.). Я наполнен драйвом и позитивом, чтобы показать как можно больше правды… Я могу сказать: "Goodbye (до свидания - ред.), Евросоюз". Я в Мариуполе в России на позитиве, буду дальше работать и снимать как можно больше. Победа за нами, ведь сила в правде", - подчеркнул журналист.
Филлипс с 2014 года освещает события в Донбассе, в прошлом - внештатный корреспондент российского телеканала RT. С 2022 года он находится под санкциями Великобритании. В октябре 2024 года журналист получил временное убежище в России.