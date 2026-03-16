Журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции ЕС

ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, в беседе с РИА Новости попрощался с Евросоюзом после внесения его в санкционный список.

"Я под санкциями Великобритании , а теперь еще и Евросоюз ввел против меня санкции. Они хотят сломать наши жизни, но у них как всегда ничего не получится. Все наоборот: я получаю от этого только мотивацию, драйв, адреналин, чтобы сделать как можно больше", - сказал агентству Филлипс

Журналист процитировал героя фильма "Брат 2".

"В чем сила? Сила в правде!" Правда для них - это колоссальный удар и катастрофа. Они не могут с этим никак справиться, только ввести санкции. Это трусость", - сказал Филлипс.

Журналист подчеркнул, что действительно рассказывает правду о событиях в Донбассе , и санкции мотивируют его заниматься этим и дальше. По словам Филлипса, сейчас он запустил сериал о жизни людей в Мариуполе и восстановлении этого города.

"Это признание (со стороны ЕС - ред.). Я наполнен драйвом и позитивом, чтобы показать как можно больше правды… Я могу сказать: "Goodbye (до свидания - ред.), Евросоюз". Я в Мариуполе в России на позитиве, буду дальше работать и снимать как можно больше. Победа за нами, ведь сила в правде", - подчеркнул журналист.