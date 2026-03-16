Рейтинг@Mail.ru
Журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции ЕС - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/fillips-2081101573.html
Журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции ЕС
Журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции ЕС - РИА Новости, 16.03.2026
Журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции ЕС
Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, в беседе с РИА Новости попрощался с Евросоюзом после внесения его в санкционный список. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T21:29:00+03:00
2026-03-16T21:29:00+03:00
в мире
донбасс
россия
великобритания
грэм филлипс
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101721/98/1017219880_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_6a6ca8d464e0e64aedae86860e8ca5a4.jpg
https://ria.ru/20260316/matskyavichyus-2081046613.html
https://ria.ru/20260316/boke-2081033662.html
донбасс
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101721/98/1017219880_256:0:5376:3840_1920x0_80_0_0_998e57a402226114d9b09149f4a839a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, россия, великобритания, грэм филлипс, евросоюз
В мире, Донбасс, Россия, Великобритания, Грэм Филлипс, Евросоюз
Журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции ЕС

Журналист Филлипс прощался с ЕС после внесения его в санкционный список

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЖурналист из Великобритании Грэм Филлипс
Журналист из Великобритании Грэм Филлипс - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Журналист из Великобритании Грэм Филлипс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, в беседе с РИА Новости попрощался с Евросоюзом после внесения его в санкционный список.
В понедельник стало известно, что Филлипса внесли в список санкций ЕС против РФ.
"Я под санкциями Великобритании, а теперь еще и Евросоюз ввел против меня санкции. Они хотят сломать наши жизни, но у них как всегда ничего не получится. Все наоборот: я получаю от этого только мотивацию, драйв, адреналин, чтобы сделать как можно больше", - сказал агентству Филлипс.
Журналист процитировал героя фильма "Брат 2".
"В чем сила? Сила в правде!" Правда для них - это колоссальный удар и катастрофа. Они не могут с этим никак справиться, только ввести санкции. Это трусость", - сказал Филлипс.
Журналист подчеркнул, что действительно рассказывает правду о событиях в Донбассе, и санкции мотивируют его заниматься этим и дальше. По словам Филлипса, сейчас он запустил сериал о жизни людей в Мариуполе и восстановлении этого города.
"Это признание (со стороны ЕС - ред.). Я наполнен драйвом и позитивом, чтобы показать как можно больше правды… Я могу сказать: "Goodbye (до свидания - ред.), Евросоюз". Я в Мариуполе в России на позитиве, буду дальше работать и снимать как можно больше. Победа за нами, ведь сила в правде", - подчеркнул журналист.
Филлипс с 2014 года освещает события в Донбассе, в прошлом - внештатный корреспондент российского телеканала RT. С 2022 года он находится под санкциями Великобритании. В октябре 2024 года журналист получил временное убежище в России.
В миреДонбассРоссияВеликобританияГрэм ФиллипсЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала