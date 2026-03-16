Задержанный житель Феодосии передавал Украине данные о ПВО

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Задержанный житель Феодосии передавал Киеву данные о технике ПВО в Крыму, которые противник потом использовал для корректировки ударов, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.
"Сорокапятилетний житель города Феодосии Республики Крым посредством мессенджера Telegram инициативно осуществил передачу украинской стороне фотоматериалов, содержащих сведения о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 (госизмена) УК России, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.