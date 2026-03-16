В Минске назвали условие, при котором Европа будет сильной

МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Европа может быть сильной и находиться в безопасности только в случае поддержания хороших отношений с Россией и Белоруссией, заявил заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.
"Европа может быть безопасной, сильной только в хороших отношениях с Россией и Белоруссией. По-другому у Европы никогда никакой безопасности не будет. Это аксиома", - сказал Гайдукевич на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Зампред профильной парламентской комиссии прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о неготовности стран Евросоюза направить корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе на фоне событий вокруг Ирана.
"И ничего удивительного в этом нет. НАТО никогда не была оборонительным союзом. Во-первых, НАТО - это США. Во-вторых, НАТО всегда только грабит, забирает нефть, газ, решает геополитические задачи, но никогда никого НАТО не защищало и не защитит. Никогда в жизни США не будут воевать за Европу, за Германию, за Францию, тем более там за Литву, Латвию, Эстонию", - отметил Гайдукевич.
По его словам, и в самом Европейском Союзе никогда немцы не будут воевать за Литву, никогда поляки не будут воевать за Литву.
"Все это иллюзия, миф. Никакого единства нет и никогда не было", - уверен белорусский парламентарий.
Гайдукевич напомнил, что во время вторжения США в Ирак Европа оказывала помощь Вашингтону.
"Но чем все закончилось? Американцам - нефть, а что европейцам? Мигрантов миллионы и больше ничего. И так будет всегда", - заявил депутат.