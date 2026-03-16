20:47 16.03.2026 (обновлено: 20:52 16.03.2026)
Глава ЕК: перебои поставок топлива с Ближнего Востока плохо повлияют на ЕС
БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Длительные перебои с поставками нефти и газа с Ближнего Востока на фоне обострения вокруг Ирана могут негативно повлиять на экономику ЕС, говорится в письме главы Еврокомиссии в распоряжении РИА Новости.
"Кризис на Ближнем Востоке – это региональный конфликт с серьезными геополитическими и геоэкономическими последствиями для Европы - от энергетики и финансов, торговли и транспорта, до цепочек поставок и перемещения людей внутри стран региона и между ними Длительные перебои в поставках нефти и газа из региона Персидского залива могут оказать значительное влияние на нашу экономику", - говорится в письме лидерам стран ЕС перед саммитом Евросоюза 19-20 марта.
Глава ЕК также указала, что Европа с начала обострения вокруг Ирана потратила дополнительно на ископаемое топливо 6 миллиардов евро. Она призвала также принять меры для снижения цен на энергоресурсы и электроэнергию для домохозяйств и предприятий.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
