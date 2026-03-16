ЕС направит в Армению группу для борьбы с вмешательством в выборы

БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. ЕС направит в Армению группу быстрого реагирования для противодействия угрозам в преддверии выборов в стране, заявила глава Евродипломатии Кая Каллас.

На пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС она сообщила, что по запросу Армении Евросоюз направит гибридную группу быстрого реагирования для противодействия угрозам в преддверии выборов в стране. По словам Каллас, поддержка "демократической устойчивости" в соседних странах остается важной задачей для ЕС.