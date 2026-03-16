ЕС направит в Армению группу для борьбы с вмешательством в выборы

БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. ЕС направит в Армению группу быстрого реагирования для противодействия угрозам в преддверии выборов в стране, заявила глава Евродипломатии Кая Каллас.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.
На пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС она сообщила, что по запросу Армении Евросоюз направит гибридную группу быстрого реагирования для противодействия угрозам в преддверии выборов в стране. По словам Каллас, поддержка "демократической устойчивости" в соседних странах остается важной задачей для ЕС.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
Как заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров, возможное вступление Армении в ЕС невозможно с сохранением ее членства в ЕАЭС, выбор сделать должен будет армянский народ,