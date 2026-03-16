Рейтинг@Mail.ru
В ЕС рассказали о работе над мерами для защиты компаний от энергокризиса - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/es-2081102951.html
В ЕС рассказали о работе над мерами для защиты компаний от энергокризиса
ЕС работает над немедленными мерами для защиты компаний и домохозяйств от энергетического кризиса, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявил... РИА Новости, 16.03.2026
в мире
ближний восток
иран
сша
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260315/es-2080751971.html
https://ria.ru/20260305/gaz-2078792615.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В ЕС рассказали о работе над мерами для защиты компаний от энергокризиса

Йоргенсон: ЕС работает над немедленными мерами защиты от энергетического кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. ЕС работает над немедленными мерами для защиты компаний и домохозяйств от энергетического кризиса, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон.
«
"Война на Ближнем Востоке и ее последствия для цен на энергоносители оказывают новое давление на наши домохозяйства и компании. Мы изучаем, как можно снизить счета за энергию для людей. Это наш главный приоритет, и я хочу подчеркнуть несколько принципов. Во-первых, нам необходимо оказать поддержку тем, кто сталкивается с наибольшими трудностями. Поэтому мы работаем над немедленными мерами, чтобы помочь предприятиям и нашим наиболее уязвимым гражданам", - сказал он на пресс-конференции после встречи министров энергетики стран ЕС.
ЕС погрузится в энергокризис семимильными шагами, считает экономист
15 марта, 08:09
Йоргенсон добавил, что ЕС также необходимо иметь в запасе чрезвычайные варианты на случай, если ситуация ухудшится.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Газовоз - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Эксперт рассказал, на какой шаг может решиться ЕС в условиях энергокризиса
5 марта, 16:22
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала