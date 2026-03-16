В ЕС рассказали о работе над мерами для защиты компаний от энергокризиса

БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. ЕС работает над немедленными мерами для защиты компаний и домохозяйств от энергетического кризиса, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон.
«
"Война на Ближнем Востоке и ее последствия для цен на энергоносители оказывают новое давление на наши домохозяйства и компании. Мы изучаем, как можно снизить счета за энергию для людей. Это наш главный приоритет, и я хочу подчеркнуть несколько принципов. Во-первых, нам необходимо оказать поддержку тем, кто сталкивается с наибольшими трудностями. Поэтому мы работаем над немедленными мерами, чтобы помочь предприятиям и нашим наиболее уязвимым гражданам", - сказал он на пресс-конференции после встречи министров энергетики стран ЕС.
Йоргенсон добавил, что ЕС также необходимо иметь в запасе чрезвычайные варианты на случай, если ситуация ухудшится.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.