Политолог заявил о подрыве базовых принципов ЕС

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Евросоюз, который на встрече в Брюсселе в понедельник обсуждает помощь Украине ради продолжения конфликта, подрывает свои же базовые принципы, на основе которых было создано объединение, поделился мнением с РИА Новости старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев.

"Европейский союз создал себе такой образ, будто только он является Европой, но Старом Свете есть ещё много стран, не входящих в союз, и у них тоже есть своё представление о судьбе континента", - добавил эксперт.