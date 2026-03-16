14:07 16.03.2026
Политолог заявил о подрыве базовых принципов ЕС
Политолог заявил о подрыве базовых принципов ЕС

Сергеев: ЕС подрывает свои базовые принципы, продолжая поддерживать Украину

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Евросоюз, который на встрече в Брюсселе в понедельник обсуждает помощь Украине ради продолжения конфликта, подрывает свои же базовые принципы, на основе которых было создано объединение, поделился мнением с РИА Новости старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев.
"Эти действия подрывают фундаментальный миф, на котором основан Европейский союз... Они везде, во всех своих речах, документах, декларациях, учебниках, пишут, что Европейский союз создан для того, чтобы не было большой войны в Европе, и якобы они являются оплотом мира, единственным рациональным и гуманным игроком на международной арене", - сказал Сергеев.
Он отметил, что Евросоюз за последние пять лет приобрел черты блока, который занимается военно-политическими вопросами, в частности стал тренировать украинских военных, а также впервые в своей истории начал поставлять летальное вооружение на Украину.
При этом Брюссель не защищает права члена ЕС Венгрии, оставляя без ответа ее запрос относительно действий киевского режима, остановившего прокачку по трубопроводу "Дружба" крайне необходимой Будапешту нефти, добавил Сергеев.
"Европейский союз создал себе такой образ, будто только он является Европой, но Старом Свете есть ещё много стран, не входящих в союз, и у них тоже есть своё представление о судьбе континента", - добавил эксперт.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизельного топлива Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
