ЕС обеспокоен ростом цен на энергоресурсы, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. ЕС не зависит от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив, но обеспокоен общим ростом цен из-за обострения на Ближнем Востоке, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.