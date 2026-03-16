ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали технику бойцам спецоперации

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций" передали коптеры и квадроциклы бойцам группировки войск "Центр", сообщили в партии.

Согласно сообщению на сайте партии, техника поступила подразделениям по их заявкам.

"Системно будем проводить эту работу под флагом "Единой России" вместе со всеми патриотическими силами, которые есть в стране, ровно столько, сколько это будет необходимо", — цитируют на сайте секретаря Генсовета партии Владимира Якушева.