"Эксар" поддержал рыбзавод из Калининграда

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рыбзавод из Калининграда увеличил объемы поставок рыбных консервов в Казахстан и Белоруссию при поддержке Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" (входит в Группу РЭЦ), сообщает РЭЦ.

"Производитель воспользовался страхованием краткосрочной дебиторской задолженности, что позволило предложить покупателям оптимальные условия оплаты, что в свою очередь открывает двери к крупным торговым сетям и дистрибьюторам в целевых странах", - отмечается в пресс-релизе.

"Благодаря страховым механизмам "Эксар" мы ежегодно увеличиваем объемы экспорта. В 2024 году объем экспортных поставок вырос на 142% по сравнению с 2023 годом. В 2026 году планируем расширить географию присутствия и еще больше нарастить долю экспорта", – прокомментировал начальник отдела экспорта рыбзавода Сергей Комолов.

Страхование краткосрочной дебиторской задолженности защищает экспортеров от риска неплатежа со стороны иностранных покупателей. Продукт покрывает коммерческие (нежелание или невозможность контрагента оплатить поставку) и политические риски (государственные запреты, ограничения). Страховое покрытие распространяется на регулярные поставки однородных товаров с отсрочкой платежа до года.