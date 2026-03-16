16:28 16.03.2026
"Эксар" поддержал рыбзавод из Калининграда
"Эксар" поддержал рыбзавод из Калининграда
Рыбзавод из Калининграда увеличил объемы поставок рыбных консервов в Казахстан и Белоруссию при поддержке Российского агентства по страхованию экспортных... РИА Новости, 16.03.2026
Экономика, Калининград, Российский экспортный центр (РЭЦ)
"Эксар" поддержал рыбзавод из Калининграда в экспорте консервов

© РИА Новости / Алексей ФилипповСотрудник предприятия по переработке рыбы обрабатывает рыбу
Сотрудник предприятия по переработке рыбы обрабатывает рыбу - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Сотрудник предприятия по переработке рыбы обрабатывает рыбу
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рыбзавод из Калининграда увеличил объемы поставок рыбных консервов в Казахстан и Белоруссию при поддержке Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" (входит в Группу РЭЦ), сообщает РЭЦ.
"Производитель воспользовался страхованием краткосрочной дебиторской задолженности, что позволило предложить покупателям оптимальные условия оплаты, что в свою очередь открывает двери к крупным торговым сетям и дистрибьюторам в целевых странах", - отмечается в пресс-релизе.
"Благодаря страховым механизмам "Эксар" мы ежегодно увеличиваем объемы экспорта. В 2024 году объем экспортных поставок вырос на 142% по сравнению с 2023 годом. В 2026 году планируем расширить географию присутствия и еще больше нарастить долю экспорта", – прокомментировал начальник отдела экспорта рыбзавода Сергей Комолов.
Страхование краткосрочной дебиторской задолженности защищает экспортеров от риска неплатежа со стороны иностранных покупателей. Продукт покрывает коммерческие (нежелание или невозможность контрагента оплатить поставку) и политические риски (государственные запреты, ограничения). Страховое покрытие распространяется на регулярные поставки однородных товаров с отсрочкой платежа до года.
"Эксар" является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности "Эксар" - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом в 2022 году в ответ на новые вызовы правительство РФ расширило полномочия "Эксар" до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
Компании из России покажут технологии для "умных городов" в Бангкоке
Вчера, 12:49
 
