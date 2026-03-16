Урегулирование иранского кризиса требует участия России, считает аналитик

АНКАРА, 16 мар - РИА Новости. Посреднические усилия по урегулированию конфликта вокруг Ирана требуют участия сильного международного игрока, такого как Россия, считает турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.

"Без участия крупных держав, обладающих влиянием на ключевых региональных игроков, добиться устойчивого дипломатического решения будет крайне сложно, и Россия может сыграть здесь важную посредническую роль", - заявил Санджак в комментарии РИА Новости.

По его мнению, Россия обладает необходимыми дипломатическими каналами и опытом участия в сложных международных переговорах.

Эксперт считает, что Москва поддерживает рабочие контакты с различными странами региона, что может способствовать поиску компромиссных решений и снижению напряженности.

Санджак также указывает, что участие крупных держав может повысить доверие между сторонами конфликта.

По его оценке, наличие влиятельного посредника помогает обеспечить более устойчивый переговорный процесс и создает дополнительные гарантии выполнения достигнутых договоренностей.

Кроме того, эксперт полагает, что участие России в дипломатических инициативах может способствовать формированию более широкой международной платформы для переговоров.

Он считает, что координация усилий нескольких государств увеличивает шансы на деэскалацию и поиск долгосрочного политического решения.