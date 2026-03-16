Урегулирование иранского кризиса требует участия России, считает аналитик
Урегулирование иранского кризиса требует участия России, считает аналитик - РИА Новости, 16.03.2026
Урегулирование иранского кризиса требует участия России, считает аналитик
Посреднические усилия по урегулированию конфликта вокруг Ирана требуют участия сильного международного игрока, такого как Россия, считает турецкий эксперт по... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T08:02:00+03:00
2026-03-16T08:02:00+03:00
2026-03-16T08:02:00+03:00
в мире, россия, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Урегулирование иранского кризиса требует участия России, считает аналитик
Санджак: Россия может сыграть важную роль в переговорах по Ирану
АНКАРА, 16 мар - РИА Новости. Посреднические усилия по урегулированию конфликта вокруг Ирана требуют участия сильного международного игрока, такого как Россия, считает турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.
"Без участия крупных держав, обладающих влиянием на ключевых региональных игроков, добиться устойчивого дипломатического решения будет крайне сложно, и Россия может сыграть здесь важную посредническую роль", - заявил Санджак в комментарии РИА Новости.
По его мнению, Россия
обладает необходимыми дипломатическими каналами и опытом участия в сложных международных переговорах.
Эксперт считает, что Москва
поддерживает рабочие контакты с различными странами региона, что может способствовать поиску компромиссных решений и снижению напряженности.
Санджак также указывает, что участие крупных держав может повысить доверие между сторонами конфликта.
По его оценке, наличие влиятельного посредника помогает обеспечить более устойчивый переговорный процесс и создает дополнительные гарантии выполнения достигнутых договоренностей.
Кроме того, эксперт полагает, что участие России в дипломатических инициативах может способствовать формированию более широкой международной платформы для переговоров.
Он считает, что координация усилий нескольких государств увеличивает шансы на деэскалацию и поиск долгосрочного политического решения.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.