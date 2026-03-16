БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Еврокомиссия предложит отменить исключение, позволяющее Венгрии и Словакии импортировать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба", заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Еврокомиссия намерена представить предложение о запрете импорта нефти из России. Сейчас существуют санкции, но две страны имеют исключения, и мы представим предложение изменить эту ситуацию. Поэтому всем странам необходимо готовиться к такой ситуации. Мы не хотим в будущем покупать энергоресурсы из России", - сказал он на пресс-конференции после встречи министров энергетики стран ЕС.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".