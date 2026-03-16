Слушания по иску "VK Видео" к блогеру Ефремову* назначили на июнь

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Предварительные слушания по иску сервиса "VK Видео" к блогеру Никите Ефремову* (внесен в перечень террористов и экстремистов) почти на 3,6 миллиона рублей назначены на июнь, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно судебным материалам, иск заявлен о взыскании денег и о расторжении лицензионного договора с Ефремовым*. Предмет договора и другие детали спора пока не приводятся. Исковое заявление поступило в суд в начале марта.

В декабре прошлого года Ефремов* получил условный срок за пожертвования ФБК * (фонд признан в России экстремистским и ликвидирован).

Ефремов* - блогер, бизнесмен и основатель бренда Nikita Efremov. Он открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций.

*Внесен в список террористов и экстремистов