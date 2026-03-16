Часть рейсов в Дубай перевели в другой аэропорт

ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Некоторые рейсы направлены в аэропорт Аль-Мактум на юге Дубая из международного аэропорта эмирата из-за пожара в топливном резервуаре вблизи летного поля, часть из них возвращается в пункты вылета, сообщили Управление аэропортами Дубая и портал Flightradar 24 в социальной сети Х.
"Управление аэропортами Дубая объявляет о перенаправлении некоторых рейсов из международного аэропорта Дубая (DXB) в аэропорт Аль-Мактум", - отмечается в сообщении.
В свою очередь портал по отслеживанию полетов Flightradar 24 передает, что, по меньшей мере, шесть летевших в Дубай самолётов Emirates, в том числе из Дублина и Манчестера, возвращаются в пункты вылета.
Ранее медиаофис правительства Дубая сообщил, что в ночь на понедельник в результате инцидента с беспилотником загорелся резервуар с топливом в районе международного аэропорта Дубая, данных о пострадавших не поступало.
14 марта, 04:05