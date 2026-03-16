В Дубае произошел пожар в районе аэропорта из-за инцидента с БПЛА

ДОХА, 16 мар — РИА Новости. Пожар начался в районе международного аэропорта Дубая в результате инцидента, связанного с беспилотником, сообщил в ночь на понедельник медиаофис правительства эмирата.
"В настоящее время власти реагируют на пожар, возникший в результате инцидента с беспилотником в районе международного аэропорта Дубая. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех присутствующих", — говорится в заявлении.
Как уточнили позднее в медиофисе, возле аэропорта загорелся резервуар с топливом, пожар пытаются ликвидировать. Информации о пострадавших нет.
Военные действия на Ближнем Востоке, начавшиеся после атаки США и Израиля на Иран, идут третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Россиян в Дубае предостерегли от публикации видео с атаками
14 марта, 08:55