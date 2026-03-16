БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Еврокомиссия очень чётко указала Украине, что хотела бы увидеть точный график того, когда нефтепровод "Дружба" снова начнет работать, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Как вы упомянули, также состоялся обмен мнениями по поводу нефтепровода "Дружба". Ряд государств представили свои позиции. Совет принял эту информацию к сведению и будет исходить из нее дальше… При этом мы, конечно, направили Украине очень четкий сигнал о том, что хотели бы увидеть конкретные сроки, когда трубопровод "Дружба" снова будет запущен", - сказал он на пресс-конференции после встречи министров энергетики стран ЕС.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".