Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве

Ковальчук отчитается перед Госдумой о работе Счетной палаты

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Доклад о работе Счетной палаты за 2025 год представит ее глава Борис Ковальчук на пленарном заседании 19 марта, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

« "Совет Государственной думы определил порядок рассмотрения отчета Счетной палаты о работе в 2025 год. Доклад представит ее глава Борис Ковальчук на пленарном заседании 19 марта", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Он уточнил, что в ходе обсуждения депутаты смогут задать свои вопросы главе Счетной палаты, также состоятся выступления председателя профильного комитета и представителей всех политических фракций Госдумы.

"Важно, что в рассмотрении отчета будут участвовать статс-секретари - заместители руководителей федеральных министерств и ведомств. Соответствующие изменения в регламент Государственный думы были приняты в мае прошлого года", — добавил председатель Госдумы.