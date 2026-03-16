Доходы лидера рок-группы "Сплин" выросли почти в три раза

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Доходы лидера рок-группы "Сплин" Александра Васильева от бизнеса в России увеличились почти в три раза после того, как он покинул страну, следует из данных "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.

Компания ООО "Сплин" ведет деятельность по многим направлениями - от творчества до торговли бытовыми электротоварами. Кроме того, зарегистрирован бренд "Ласта и Паста" для таких товаров, как нижнее белье, церковная одежда, шубы и других. Также под товарным знаком могут предоставляться помощь в управлении бизнесом, услуги в сфере маркетинга и рекламы, ресторанов и жилья.