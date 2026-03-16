Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:48 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/dohody-2080880457.html
Доходы лидера рок-группы "Сплин" выросли почти в три раза
Доходы лидера рок-группы "Сплин" Александра Васильева от бизнеса в России увеличились почти в три раза после того, как он покинул страну, следует из данных... РИА Новости, 16.03.2026
шоубиз
россия
испания
дублин
александр васильев (историк моды)
сплин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91015/13/910151389_0:75:3288:1925_1920x0_80_0_0_fc84dcd4469e2bd3ba84f1b3f8da2ddb.jpg
https://ria.ru/20260311/shura-2079850020.html
https://ria.ru/20250703/emin-2026951100.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91015/13/910151389_312:0:2977:1999_1920x0_80_0_0_aef53e4e8edbf8be698f6131199d75b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкЛидер группы "Сплин" Александр Васильев
Лидер группы Сплин Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Сплин" Александр Васильев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Доходы лидера рок-группы "Сплин" Александра Васильева от бизнеса в России увеличились почти в три раза после того, как он покинул страну, следует из данных "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
После того, как Васильев покинул Россию из-за волны отмен концертов, музыкант столкнулся с убытками. Так, на конец 2023 года ООО "Сплин" ушло в минус на 24,5 миллиона рублей, потребовалось больше года, чтобы выйти "в ноль". Но уже на конец 2025 года чистая прибыль компании составила свыше 46 миллионов рублей.
Компания ООО "Сплин" ведет деятельность по многим направлениями - от творчества до торговли бытовыми электротоварами. Кроме того, зарегистрирован бренд "Ласта и Паста" для таких товаров, как нижнее белье, церковная одежда, шубы и других. Также под товарным знаком могут предоставляться помощь в управлении бизнесом, услуги в сфере маркетинга и рекламы, ресторанов и жилья.
Группа "Сплин" продолжает давать концерты за рубежом. В апреле музыканты планируют выступить в Дублине и Лондоне, в мае - в Манчестере, а в августе - в Грузии.
Как сообщали СМИ, Васильев покинул Россию в 2023 году и проживает в Испании. В Европе группу "Сплин" приняли холодно, музыканты выступали в полупустых залах, а на концертах в Испании и Франции не удалось собрать даже 50% залов.
ШоубизРоссияИспанияДублинАлександр Васильев (историк моды)Сплин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала