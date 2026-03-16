Дмитриев назвал неизбежным возврат ЕС к российской нефти - РИА Новости, 16.03.2026
21:19 16.03.2026
Дмитриев назвал неизбежным возврат ЕС к российской нефти
Экономика, Ближний Восток, США, Ормузский пролив, Петер Сийярто, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев назвал неизбежным возврат Евросоюза к российской нефти

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал неизбежным возврат Евросоюза к российской нефти.
"Это был бы разумный выбор. Сейчас это, вероятно, сложно, но позже станет неизбежным", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал пост главы министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о том, что из-за напряжённости с нефтяными поставками на фоне конфликта на Ближнем Востоке США уже приостановили санкции в отношении российской нефти. Министр считает, что ЕС следует последовать этому примеру, чтобы предотвратить энергетический кризис и снизить цены на энергоносители.
Ранее американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ЭкономикаБлижний ВостокСШАОрмузский проливПетер СийяртоКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
