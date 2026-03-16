Энергокризис заставит ЕС и Британию терять рабочие места, заявил Дмитриев

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания и ЕС потеряют рабочие места из-за крупнейшего энергетического кризиса в истории.
"Великобритания и ЕС столкнутся с потерей рабочих мест в результате крупнейшего в истории энергетического кризиса. Идеологически мотивированные ошибочные решения в энергетической сфере имеют ужасные последствия. Бюрократы будут пытаться скрыть свои ошибки и отвлечь внимание, но реальные последствия будут преследовать их", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал новость издания Telegraph о том, что эскалация на Ближнем Востоке приведет к потере рабочих мест у ста тысяч британцев в течение нескольких месяцев, поскольку работодатели будут компенсировать рост цен на энергоносители, сокращая штат и замораживая набор новых сотрудников.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. С начала марта нефть Brent подорожала на 41%, цены на газ в Европе - подскочили на 56%.
