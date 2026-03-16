Дмитриев задал вопрос Трампу после слов о НАТО
04:03 16.03.2026 (обновлено: 05:54 16.03.2026)
Дмитриев задал вопрос Трампу после слов о НАТО
Дмитриев задал вопрос Трампу после слов о НАТО

Дмитриев поинтересовался, насколько плохим будет будущее НАТО

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после слов президента США Дональда Трампа о будущем НАТО поинтересовался, насколько плохим оно будет.
Ранее Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если страны альянса не ответят на запросы США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.
"Насколько очень плохим является будущее НАТО?" — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х, комментируя слова американского лидера.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
