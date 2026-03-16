В Архангельской области студент получил 13 лет за госизмену

МУРМАНСК, 16 мар - РИА Новости. Архангельский областной суд приговорил учащегося среднего специального учебного заведения, который по указанию украинских кураторов поджег релейный шкаф на железной дороге, к 13 годам за госизмену и диверсию.

"С учетом требований закона, исключительно положительных характеризующих данных, смягчающих обстоятельств осужденному, признанному виновным в особо тяжких преступлениях, по совокупности назначенных наказаний назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые три с половиной года – в тюрьме", - сообщили в суде.