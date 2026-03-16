В Архангельской области студент получил 13 лет за госизмену - РИА Новости, 16.03.2026
12:47 16.03.2026
В Архангельской области студент получил 13 лет за госизмену
В Архангельской области студент получил 13 лет за госизмену и диверсию

МУРМАНСК, 16 мар - РИА Новости. Архангельский областной суд приговорил учащегося среднего специального учебного заведения, который по указанию украинских кураторов поджег релейный шкаф на железной дороге, к 13 годам за госизмену и диверсию.
Суд установил, что уроженец Архангельской области, 2004 года рождения, учащийся среднего специального учебного заведения, посредством мессенджеров вступил в общение с представителями организации, курируемой спецслужбами другого государства.
"Следуя их указаниям, юноша готовился к совершению диверсионного акта, рассматривались различные объекты. Фигурант облил горючей смесью и поджег объекты инфраструктуры на железной дороге (релейный и батарейный шкафы)", - говорится в сообщении суда.
В марте 2024 года в процессе поисков горючей смеси, пригодной для диверсии, он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ, осуществлявшими предварительное расследование.
Вину представший перед судом признал в полном объеме.
В числе представленных стороной обвинения доказательств – большой массив электронных данных, подтверждающий длительность общения фигуранта дела и организаторов диверсии.
"С учетом требований закона, исключительно положительных характеризующих данных, смягчающих обстоятельств осужденному, признанному виновным в особо тяжких преступлениях, по совокупности назначенных наказаний назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые три с половиной года – в тюрьме", - сообщили в суде.
В региональной прокуратуре уточнили, что 21-летний житель Устьянского района признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой), ч. 1 ст. 30, п. "а" и "б" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии, организованной группой, повлекшей причинение значительного ущерба). По данным надзорного ведомства, фигурант действовал в координации со спецслужбами Украины.
