01:42 16.03.2026
МПГУ опроверг информацию о невыдаче диплома без платформы Мах
МПГУ опроверг информацию о невыдаче диплома без платформы Мах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтуденты Московского Государственного педагогического университета во время занятий
Студенты Московского Государственного педагогического университета во время занятий - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Администрация Московского педагогического государственного университета (МПГУ) опровергла РИА Новости информацию о якобы невыдаче диплома студентам без установки мессенджера Мах, а также принудительного использования приложения.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что якобы у студентов вуза без регистрации в приложении на Госуслугах не будет диплома.
"Информация относительно принудительного использования студентами национального мессенджера MAX и негативных последствиях отказа от его применения не соответствует действительности", - говорится в сообщении администрации МПГУ.
Там добавили, что для организации учебного процесса требуется инструмент для оперативного информирования и качественного взаимодействия со студентами.
"Ввиду некорректной работы и возможной блокировки раннее использовавшихся мессенджеров, в МПГУ было принято решение о применении национального мессенджера MAX как одного из инструментов электронной информационно-образовательной среды вуза", - отметили в МПГУ.
Уточняется, что также было объявлено о проведении собраний в академических группах для разъяснительной и организационной работы: инструктаж о переходе на указанный мессенджер и возможностях его применения в учебном процессе.
