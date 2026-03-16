02:49 16.03.2026 (обновлено: 03:34 16.03.2026)
Диетолог рассказала об оптимальном режиме питания
Оптимальный режим питания для взрослых включает четыре-пять приемов пищи с интервалом в три-четыре часа, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог... РИА Новости, 16.03.2026
Диетолог рассказала об оптимальном режиме питания

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Оптимальный режим питания для взрослых включает четыре-пять приемов пищи с интервалом в три-четыре часа, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Оптимальный режим питания для взрослых относительно здоровых людей предполагает четыре-пять приёмов пищи в день. Это три основных приёма: завтрак, обед и ужин, плюс один-два перекуса", - сказала врач.
Девушка добавляет таблетки сахарина в кофе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Диетолог рассказала, помогает ли сахарозаменитель похудеть
5 марта, 03:37
Она уточнила, что интервалы между приемами пищи должны быть три-четыре часа.
"Время можно корректировать под свой распорядок дня, главное - сохранять последовательность и интервалы. Первый прием пищи должен быть в течении часа после пробуждения, последний прием за три часа до сна. При работе в ночную смену принцип тот же: первый приём пищи после пробуждения - это и будет ваш завтрак, далее равномерные интервалы каждые три-четыре часа", - отметила Ямилова.
По ее словам, соблюдение такого режима является одним из важнейших принципов рационального питания, которые направлены на снижение рисков развития заболеваний, связанных с питанием. Поэтому время приема пищи является тем инструментом, который позволяет сохранить здоровье, добавила врач.
Врач - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Диетолога предложили включить в программу диспансеризации при ожирении
Вчера, 08:20
 
