Правительство поддержало идею депортации иностранцев за дискредитацию армии

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство поддерживает законопроект, предлагающий выдворять из России иностранцев еще по 20 статьям Кодекса об административных нарушениях, в том числе за дискредитацию ВС РФ, распространение экстремистских материалов и пропаганду нацистской символики, сообщил РИА Новости источник в кабмине.

Законопроектом предлагается дополнить составы административных правонарушений экстремистской направленности и посягающих на общественную безопасность и правопорядок, субъектами которых могут являться иностранные граждане, административным наказанием в виде административного выдворения за пределы РФ

"Правительство поддерживает законопроект МВД", - сообщил источник агентства.

"Проект планируется рассмотреть в понедельник на комиссии по законопроектной деятельности", - добавил он.

Как следует из документ в распоряжении РИА Новости, вместо штрафа в качестве основного наказания предполагается установить административное выдворение за отдельные составы правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики"), 20.5.1 ("Нарушение режима военного положения"), 20.13 ("Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах") 20.29 ("Производство и распространение экстремистских материалов"). 13.15 ("Злоупотребление свободой массовой информации") КоАП РФ.

Также проект предусматривает выдворение иностранцев, распространявших контент, содержащий публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм (статья 13.37 КоАП), публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП), призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении РФ (статья 20.3.4 КоАП).

Кроме того, административное выдворение предлагается установить за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП), неповиновение требованию сотрудников полиции или Росгвардии (статья 19.3 КоАП), нарушение порядка организации или проведения митинга, шествия или пикетирования (статья 20.2 КоАП), за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, если они повлекли нарушение общественного порядка, а также повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу (статья 20.2.2 КоАП).

Также речь идет о таких действиях иностранцев, как нарушение требований режима чрезвычайного положения (статья 20.5 КоАП), участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации (статья 20.33 КоАП), участие в незаконных митингах (статья 5.38 КоАП).