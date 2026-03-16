08:51 16.03.2026
В Пекинском зоопарке отмечают День панд
В Пекинском зоопарке отмечают День панд
В понедельник в разных странах мира отмечается тематический "День панд", посвященный проблеме защиты данных животных, жители и гости китайской столицы готовы... РИА Новости, 16.03.2026
в мире, китай, сычуань, чэнду, международный союз охраны природы
В мире, Китай, Сычуань, Чэнду, Международный союз охраны природы
В Пекинском зоопарке отмечают День панд

Посетители Пекинского зоопарка стоят в очереди, чтобы увидеть главную панду

Панда . Архивное фото
ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. В понедельник в разных странах мира отмечается тематический "День панд", посвященный проблеме защиты данных животных, жители и гости китайской столицы готовы больше часа стоять в очереди в Пекинском зоопарке, чтобы на несколько минут взглянуть на самую известную панду Китая - Мэн Ланя, передает корреспондент РИА Новости.
Официально международный панд отмечается в мире 27 октября. Ранее ряд учреждений по защите панд в Китае решил также использовать дату 16 марта для проведения различных научных мероприятий по теме защиты панд, при этом официальным международным праздником 16 марта не является.
По-китайский слово панда звучит "сюнмао", что дословно переводится на русский язык как "медвежий кот". Такое название название панда получила из-за своей пухлой мордочки, напоминающей кошачью. Но в Китае распространено и другое название животного - "гобао", что означает "национальное сокровище".
Наиболее известное "национальной сокровище" в Китае проживает сегодня в столичном зоопарке. Самец гигантской панды Мэн Лань родился в июле 2015 года на исследовательской базе по разведению больших панд в городе Чэнду провинции Сычуань, в 2017 году панда переехала в свой новый дом - Пекинский зоопарк. С тех пор Мэн Лань прославился на весь Китай, не в последнюю очередь благодаря своему "бунтарскому поведению".
В декабре 2021 года Мэн Лань, продемонстрировав высокие навыки "кунг-фу", перелез через забор своего вольера в буферную зону. Тогда сотрудники зоопарка смогли заманить мятежную панду обратно в вольер при помощи еды. Вторую попытку побега Мэн Лань предпринял в октябре 2024 году, снова преодолев ограждение. После этого случая руководство зоопарка приняло решение обновить меры безопасности, установив прозрачные акриловые панели. Сегодня для того чтобы на пять минут увидеть Мэн Ланя, посетили зоопарка готовы часами стоять в очереди.
"Мэн Лань сам решает, когда выйти к публике. Мы не впустим вас (к вольеру с пандой - ред.), пока панда не выйдет, пожалуйста, разумно организуйте время своего пребывания в зоопарке", - непрерывно объявляют сотрудники зоопарка по громкой связи, но люди продолжают стоять в очереди.
Спустя более часа ожидания, сотрудники небольшими группами разрешают публике пройти к вольеру, где за защитным стеклом можно в течение пяти минут понаблюдать за тем, как Мэн Лань лазает по деревянной "спортивной площадке" или ест побеги бамбука и свежие овощи.
"В эти выходные я пришла в зоопарк только ради того, чтобы увидеть Мэн Ланя, я посмотрела много видео с ним в интернете, он такой милый! Хотя очередь была длинная, это стоило того, как только я увидела панду", - рассказала РИА Новости одна из посетительниц зоопарка, добавив, что встреча с любимцем принесла ей много положительных эмоций и она обязательно придет в зоопарк снова, чтобы еще раз увидеть Мэн Ланя.
В сувенирной лавке при зоопарке можно купить фотографии Мэн Ланя в рамке и книжки, посвященные знаменитой панде.
В 2016 году произошло радостное событие в области охраны животных - Международный союз охраны природы поменял статус больших панд в Красной книге с "вымирающего" до "уязвимого". Тогда власти Китая выразили беспокойство по поводу этого решения, считая его преждевременным, и только в июле 2021 года понизили в КНР статус больших панд с "вымирающего вида" до "уязвимого".
Оказалась панда на грани вымирания по целому ряду причин, среди которых разрушение естественной для животных среды обитания и ее фрагментация из-за деятельности человека, проблемы с пищевыми ресурсами, браконьерство, а также низкие репродуктивные способности. Согласно размещенной на сайте государственного управления лесного и степного хозяйства Китая информации, большие панды обычно рожают всего 1-2 детенышей, при этом самостоятельно самки могут выкормить только одного, а некоторые не могут выходить даже единственного малыша. Во второй половине прошлого века китайские власти начали предпринимать первые шаги по защите уникального животного. В 1962 году Госсовет КНР включил панд в список животных, охота на которых запрещалась, а в 1988 году панды были внесены в список диких животных, находящихся под особой охраной высшей категории. В 2003 году власти Китая запустили программу по восстановлению популяции больших панд в дикой природе. На "родине панд" - в юго-западной провинции Сычуань было создано более 45 природных заповедников.
Сегодня в КНР активно ведется и научная работа в области защиты панд. В 2024 году в Китае начал набирать студентов первый в стране "колледж больших панд", который будет готовить специалистов в области защиты, разведения, профилактики болезней панд.
С мерами по защите панд связан распространенный миф о том, что якобы за убийство панды в КНР человек может быть приговорен к смертной казни. Несмотря на то, что сегодня в Китае существует и периодически приводится в исполнение смертная казнь в качестве наказания за особо тяжкие преступления, убийство панды не карается смертью. Согласно уголовному кодексу КНР, убийство панды может повлечь за собой тюремное заключение сроком до пяти лет. При отягчающих обстоятельствах тюремное заключение может составить до 10 лет, а в особых случаях срок наказания может быть увеличен до десяти и более лет.
Комплексные меры по защите панд принесли результаты. Согласно опубликованной в марте этого года государственным управлением лесного и степного хозяйства КНР информации, численность больших панд в дикой природе увеличилась с 1100 в 1980-х годах до почти 1900 особей к настоящему времени.
В миреКитайСычуаньЧэндуМеждународный союз охраны природы
 
 
