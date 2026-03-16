В Нижнем Новгороде завели дело после гибели двух рабочих
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено в Нижнем Новгороде после гибели двух рабочих, упавших в шахту лифта... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T17:24:00+03:00
В Нижнем Новгороде завели дело после гибели рабочих из-за падения в шахту лифта
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено в Нижнем Новгороде после гибели двух рабочих, упавших в шахту лифта строящегося дома, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, днем 13 марта при выполнении работ на строительном объекте, расположенном на Комсомольском шоссе, двое рабочих, находившихся на уровне 27-го этажа, упали в шахту лифта. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ
(нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В ходе расследования следователи СК
дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за проведение строительных работ и допустивших гибель мужчин", - говорится в сообщении
.