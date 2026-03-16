В Нижнем Новгороде завели дело после гибели двух рабочих

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено в Нижнем Новгороде после гибели двух рабочих, упавших в шахту лифта строящегося дома, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, днем 13 марта при выполнении работ на строительном объекте, расположенном на Комсомольском шоссе, двое рабочих, находившихся на уровне 27-го этажа, упали в шахту лифта. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.