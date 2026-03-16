СК возбудил дело после гибели человека в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 16.03.2026
12:22 16.03.2026 (обновлено: 12:47 16.03.2026)
СК возбудил дело после гибели человека в акватории Москвы-реки
СК возбудил дело после гибели человека в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 16.03.2026
СК возбудил дело после гибели человека в акватории Москвы-реки
Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности возбуждено в связи с гибелью человека в акватории Москвы-реки, сообщили РИА Новости в СК РФ на... РИА Новости, 16.03.2026
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после гибели человека в акватории Москвы-реки

После гибели человека в Москве-реке завели дело о нарушении правил безопасности

На месте столкновения байдарки и электросудна "Шмелевка" недалеко от причала Фили
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности возбуждено в связи с гибелью человека в акватории Москвы-реки, сообщили РИА Новости в СК РФ на транспорте.
"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что каноэ, на борту которого находились два человека, попало под винты речного трамвайчика возле причала "Фили" на Москве-реке на западе столицы. Кроме того, в результате инцидента возник пожар в районе причала. Столичная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
Следствием предварительно установлено, что утром понедельника вблизи Филевского причала в акватории Москвы-реки произошло столкновение электросудна с двумя гражданами на байдарке. В результате инцидента один из мужчин скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения.
В ведомстве уточнили, что сейчас на место происшествия выехали сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
