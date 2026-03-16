СК возбудил дело после гибели человека в акватории Москвы-реки

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности возбуждено в связи с гибелью человека в акватории Москвы-реки, сообщили РИА Новости в СК РФ на транспорте.
"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что каноэ, на борту которого находились два человека, попало под винты речного трамвайчика возле причала "Фили" на Москве-реке на западе столицы. Кроме того, в результате инцидента возник пожар в районе причала. Столичная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
Следствием предварительно установлено, что утром понедельника вблизи Филевского причала в акватории Москвы-реки произошло столкновение электросудна с двумя гражданами на байдарке. В результате инцидента один из мужчин скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения.
В ведомстве уточнили, что сейчас на место происшествия выехали сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В Москве столкнулись байдарка и электросудно
Вчера, 11:09