СК возбудил дело после гибели человека в акватории Москвы-реки

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности возбуждено в связи с гибелью человека в акватории Москвы-реки, сообщили РИА Новости в СК РФ на транспорте.

Следствием предварительно установлено, что утром понедельника вблизи Филевского причала в акватории Москвы-реки произошло столкновение электросудна с двумя гражданами на байдарке. В результате инцидента один из мужчин скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения.