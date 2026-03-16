После ДТП с автобусом под Тулой, где погиб пассажир, возбудили дело

ТУЛА, 16 мар – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после ДТП с автобусом и грузовиком в Тульской области, в результате которого погиб человек и несколько пострадали, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
В понедельник ведомство сообщало о проведении проверки по факту столкновения автобуса и грузового автомобиля возле деревни Маньшино в Тульской области, в результате которого один человек погиб и еще несколько пострадали.
"Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении в канале СУСК в мессенджере Мах.
В пресс-службе Госавтоинспекции региона уточнили, что пассажирский автобус наехал на стоящий грузовик. Погибла пассажирка автобуса 1980 года рождения, пострадали еще три пассажира, их доставили в медучреждение.
