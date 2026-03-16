Глава МИД Дании усомнился в разумности конфликта с Ираном - РИА Новости, 16.03.2026
14:26 16.03.2026 (обновлено: 15:49 16.03.2026)
Глава МИД Дании усомнился в разумности конфликта с Ираном
Глава МИД Дании усомнился в разумности конфликта с Ираном - РИА Новости, 16.03.2026
Глава МИД Дании усомнился в разумности конфликта с Ираном
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен усомнился в разумности начатого США и Израилем конфликта с Ираном, отметив, что военные действия крайне... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T14:26:00+03:00
2026-03-16T15:49:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
ларс лёкке расмуссен
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, ларс лёкке расмуссен, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Ларс Лёкке Расмуссен, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД Дании усомнился в разумности конфликта с Ираном

Расмуссен усомнился в разумности конфликта США и Израиля с Ираном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛарс Лёкке Расмуссен
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Ларс Лёкке Расмуссен. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен усомнился в разумности начатого США и Израилем конфликта с Ираном, отметив, что военные действия крайне негативно повлияли на экономику.
"Мне по-прежнему очень сложно увидеть особую разумность в начатой Израилем и США войне против Ирана... Но что есть, то есть, и это чрезвычайно негативно влияет на мировую экономику", - заявил Расмуссен в интервью датскому телеканалу TV2.
Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к повышению цен на продукты, росту инфляции и экономическому спаду.
Министр также добавил, что это плохая идея - начинать войну, если нет четкого плана, как ее закончить. Он подчеркнул, что послание Копенгагена к Вашингтону - это призыв к деэскалации, отметив, что США и Израиль начали войну на сомнительных международно-правовых основаниях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Атака беспилотников - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Вызывает беспокойство". В США запаниковали из-за необычного решения Ирана
Вчера, 10:05
 
В миреИранСШАИзраильЛарс Лёкке РасмуссенВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
