Глава МИД Дании усомнился в разумности конфликта с Ираном

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен усомнился в разумности начатого США и Израилем конфликта с Ираном, отметив, что военные действия крайне негативно повлияли на экономику.
Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к повышению цен на продукты, росту инфляции и экономическому спаду.
Министр также добавил, что это плохая идея - начинать войну, если нет четкого плана, как ее закончить. Он подчеркнул, что послание Копенгагена к Вашингтону - это призыв к деэскалации, отметив, что США и Израиль начали войну на сомнительных международно-правовых основаниях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.