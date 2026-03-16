Ребенок, которого забил отчим в Черняховске, жаловался полиции до смерти

КАЛИНИНГРАД, 16 мар – РИА Новости. Мальчик, которого забил отчим в Черняховске, жаловался полиции до смерти, что им с сестрой страшно дома, отчим часто бьет, а мама не защищает, передает корреспондент РИА Новости из зала Калининградского областного суда.

В понедельник продолжился судебный процесс над отчимом убитого ребенка Сергеем Гамма и его женой, матерью мальчика Анастасией Гамма. На заседании 10 марта мужчина признал вину частично, утверждая, что это было неумышленное убийство, а избиения не носили системный характер.

В понедельник в качестве свидетелей в суд вызвали шесть человек – это воспитатели, учителя, медики.

По словам воспитательницы Валентины Зеленовой, однажды она увидела след от шнура и синяки на ноге мальчика и на лице. Вызвала полицию, которая составила протокол и взяла показанию у ребенка - откуда у него травмы.

"Он меня учил читать, я не мог запомнить все слова. Подошел отчим, ударил меня по лицу, задел ухо и ударил по ногам... Он очень часто пьет, когда напивается начинает бить не только меня, но и мою сестру. Это происходит часто. Мама не вмешивается, нас не защищает. У моей сестры… тоже синяки на теле. Нам очень страшно", - зачитал судья Евгений Быков показания мальчика из материалов дела.

По версии следствия, с 29 января по 1 февраля 2025 года отчим дома в состоянии наркотического опьянения из-за отказа 7-летнего пасынка заниматься физическими упражнениями избил ребенка, нанеся ему не менее 35 ударов. При этом фигурант и его супруга по договоренности не приняли каких-либо мер по оказанию ребенку медицинской помощи, что привело к смерти мальчика.

Обвиняемый поместил тело ребенка в сумку, вывез в болотистую местность и выбросил в воду. При этом убедил жену сообщить о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика.