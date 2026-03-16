Ким Чен Ын проголосовал на выборах в Верховное собрание КНДР - РИА Новости, 16.03.2026
09:45 16.03.2026
Ким Чен Ын проголосовал на выборах в Верховное собрание КНДР
Ким Чен Ын проголосовал на выборах в Верховное собрание КНДР - РИА Новости, 16.03.2026
Ким Чен Ын проголосовал на выборах в Верховное собрание КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в голосовании на выборах депутатов Верховное народное собрание КНДР 15-го созыва на одном из угольных предприятий в... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T09:45:00+03:00
2026-03-16T09:45:00+03:00
в мире, кндр, ким чен ын, ким е чжон
В мире, КНДР, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон
Ким Чен Ын проголосовал на выборах в Верховное собрание КНДР

Ким Чен Ын проголосовал на выборах в Верховное народное собрание КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 16 мар — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в голосовании на выборах депутатов Верховное народное собрание КНДР 15-го созыва на одном из угольных предприятий в провинции Пхёнан-Намдо, общая явка на выборах составила 99,99%, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, голосование прошло 15 марта на Чхонсонском молодежном угольном руднике, входящем в Сунчхонское объединение молодежных угольных шахт.
15 марта во всех избирательных округах КНДР состоялись выборы депутатов Верховного народного собрания 15-го созыва.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и Председатель Государственного совета КНДР, посетил Чхонсонский молодежный угольный рудник Сунчхонского объединения молодежных угольных шахт и принял участие в голосовании на избирательном участке №48 округа №150, созданного для выборов депутатов Верховного народного собрания", - сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын получил бюллетень от председателя комиссии и проголосовал за кандидата в депутаты Верховного народного собрания — директора Чхонсонского рудника Чо Чхоль Хо.
Отмечается, что на участке лидера КНДР встретили руководители предприятия и партийные чиновники региона, а вместе с северокорейским лидером на голосование прибыли высокопоставленные представители партии и правительства, в том числе его сестра и начальник отдела ЦК партии Ким Ё Чжон, секретари Центрального комитета Ким Док Хун и Ким Чжэ Рён и другие.
После голосования Ким Чен Ын пообщался с кандидатом в депутаты и призвал его оправдать доверие шахтеров и жителей района, подчеркнув, что представитель Верховного народного собрания должен "верно выполнять свою ответственность и долг как настоящий представитель народа и носитель суверенной власти".
Как сообщает ЦТАК, лидер КНДР выступил перед избирателями с речью, в которой отметил вклад шахтеров в развитие национальной экономики и подчеркнул важность угольной промышленности для стабильного роста страны.
По словам Ким Чен Ына, "подъем угольного фронта" имеет стратегическое значение не только для выполнения нового пятилетнего плана, но и для перспективного развития государства. Он добавил, что государство должно уделять особое внимание производству угля, назвав его "пищей промышленности", и увеличивать инвестиции в эту отрасль.
Центральная избирательная комиссия КНДР сообщила, что голосование на выборах депутатов Верховного народного собрания завершилось во всех избирательных округах страны. По состоянию на 18:00 явка составила 99,99% зарегистрированных избирателей.
По данным комиссии, участие в голосовании приняли также граждане КНДР, находящиеся за рубежом, а избиратели, которые не могли прийти на участки из-за возраста или болезни, голосовали с использованием передвижных урн.
В настоящее время окружные избирательные комиссии подводят окончательные итоги голосования по кандидатам, зарегистрированным в соответствующих округах.
В миреКНДРКим Чен ЫнКим Е Чжон
 
 
