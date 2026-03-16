Чехия выразила готовность возглавить миссию по проверке состояния "Дружбы"

ПРАГА, 16 мар – РИА Новости. Вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что Чехия готова возглавить миссию ЕС по проверке состояния нефтепровода "Дружба", который, как утверждает Киев, был поврежден.

По словам Гавличека, чешская группа экспертов вместе с экспертами из других европейских стран могла бы определить фактическое состояние трубопровода на месте и выяснить, насколько серьезно поврежден трубопровод и сколько времени потребуется для его восстановления.