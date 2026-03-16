Чехия выразила готовность возглавить миссию по проверке состояния "Дружбы"
13:25 16.03.2026
Чехия выразила готовность возглавить миссию по проверке состояния "Дружбы"
Чехия выразила готовность возглавить миссию по проверке состояния "Дружбы"
Чехия выразила готовность возглавить миссию по проверке состояния "Дружбы"

Флаги Чешской Республики и Евросоюза. Архивное фото
ПРАГА, 16 мар – РИА Новости. Вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что Чехия готова возглавить миссию ЕС по проверке состояния нефтепровода "Дружба", который, как утверждает Киев, был поврежден.
"Я предполагаю, что сегодня на заседании будет поднят вопрос "Дружбы" в конфликте Венгрии, Словакии и Украины и его возможного решения. Мы приходим на заседание с предложением, которое, по нашему мнению, возможно. Евросоюз намеревается направить на Украину экспертов, и Чехия готова возглавить эту группу. Другими словами, мы говорим - между Украиной, Венгрией и Словакией существует спор. Нам нужно успокоить эти отношения, нам нужно перевести обсуждение с эмоционального уровня на содержательный", - заявил Гавличек журналистам в Брюсселе перед началом заседания министров стран ЕС по энергетике. Трансляцию вел телеканал ЕС.
По словам Гавличека, чешская группа экспертов вместе с экспертами из других европейских стран могла бы определить фактическое состояние трубопровода на месте и выяснить, насколько серьезно поврежден трубопровод и сколько времени потребуется для его восстановления.
Европейская комиссия на прошлой неделе объявила о том, что предложила направить инспекционную миссию на место, и теперь ожидает ответа Киева на этот запрос.
Украина остановила 27 января транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
