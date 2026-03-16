В Британии студентов предупредили о риске вспышки менингита
2026-03-16T13:49:00+03:00
В Британии студенты попали в группу риска из-за вспышки менингита
ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. В британском агентстве по здравоохранению (UKHSA) при минздраве страны сообщили РИА Новости, что студенты входят в группу риска на фоне вспышки заболевания в Кентском университете на юге Англии.
Ранее депутат платы общин от округа Фейвершем и Средний Кент, Хелен Уэйтли, сообщила, что один студент и один школьник умерли от менингита в британском графстве Кент на фоне вспышки заболевания. Всего в последние дни зафиксировано 15 случаев.
“Студенты особенно подвержены риску не заметить ранние признаки менингита, потому что их легко спутать с другими заболеваниями, такими как сильная простуда, грипп или даже похмелье", - сообщили РИА Новости в пресс-службе UKHSA.
В агентстве подчеркнули, что менингококковая инфекция может быстро прогрессировать, поэтому важно, чтобы учащиеся и персонал были внимательны к признакам и симптомам менингококкового менингита и сепсиса.
"Симтомы могут включать лихорадку, головную боль, учащенное дыхание, сонливость, озноб, рвоту и холодные руки и ноги. Сепсис также может вызвать характерную сыпь, которая не исчезает при прижатии к стеклу", - заявили в UKHSA.
Агентство уже организовало выдачу антибиотиков всем, контактировавшим с заболевшими, и призывает студентов и сотрудников Кентского университета продолжить их прием.