СМИ: Британия отказалась направлять военные корабли в Ормузский пролив - РИА Новости, 16.03.2026
04:59 16.03.2026
СМИ: Британия отказалась направлять военные корабли в Ормузский пролив
Британский премьер Кир Стармер отказывается направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T04:59:00+03:00
В мире, Ормузский пролив, США, Китай, Кир Стармер, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Telegraph: Стармер отказывается направлять военные корабли в Ормузский пролив

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер отказывается направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив, пишет газета Telegraph.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.
"Стармер отказывается направлять военные корабли, чтобы помочь в открытии Ормузского пролива", - говорится в материале издания.
Как отмечает газета, отказ Британии направить в регион военные корабли может привести к ухудшению отношений британского лидера с Трампом.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
