Бречалов доложил Путину о трудоустройстве участников СВО из Удмуртии
Удмуртская Республика
 
15:35 16.03.2026
Бречалов доложил Путину о трудоустройстве участников СВО из Удмуртии
Бречалов доложил Путину о трудоустройстве участников СВО из Удмуртии - РИА Новости, 16.03.2026
Бречалов доложил Путину о трудоустройстве участников СВО из Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов доложил президенту России Владимиру Путину, как в регионе помогают участникам спецоперации с трудоустройством и медицинской... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T15:35:00+03:00
2026-03-16T15:35:00+03:00
удмуртская республика
россия
александр бречалов
владимир путин
Удмуртская Республика, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин
Бречалов доложил Путину о трудоустройстве участников СВО из Удмуртии

Бречалов доложил Путину о работе по реабилитации участников СВО из Удмуртии

УФА, 16 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов доложил президенту России Владимиру Путину, как в регионе помогают участникам спецоперации с трудоустройством и медицинской реабилитацией.
"Начну с главной темы – специальная военная операция. Здесь три направления работы для команды Удмуртии. Первое, безусловно, всесторонняя поддержка военнослужащих и членов их семей. За прошлый год тысяча наших бойцов прошли диспансеризацию, 140 человек – медицинскую реабилитацию. Внимание уделяем, естественно, всем: и детям, и взрослым, и стараемся оперативно реагировать на все запросы", - сказал Бречалов.
Глава Удмуртии рассказал, что важнейшая работа в увековечивании памяти бойцов ведется матерями и женами погибших военных. "В прошлом году в Воткинске мы открыли (в новом помещении – ред.) военно-патриотический клуб "Десантник", у которого история с 80-го года, и назвали его в честь Руслана Шаймарданова – героического десантника, который погиб во время проведения специальной военной операции. В этом году мы начинаем главный проект – благоустройство сквера "Патриот" в Ижевске. И в северной нашей столице, в Глазове, тоже будем делать военно-патриотический центр "Северный рубеж", - отметил Бречалов.
Руководитель региона рассказал, как в Удмуртии трудоустраивают участников СВО. "Центр "Работа России" и Фонд "Защитники Отечества" работают сообща. У нас с 60 предпринимателями заключены соглашения. Хочу поблагодарить их за то, что понимают важность этой работы и трудоустраивают не только просто военнослужащих, а даже тех, у кого есть тяжелые ранения. У нас, допустим, военные заводы, такие как "Элеконд", "Купол", ребят с тяжелыми увечьями не просто трудоустраивают – помогают им, адаптируют их к спорту, в общем, всесторонняя в этом смысле поддержка", - отметил он.
"Большой проект в этом же направлении мы проводим с Президентской академией "СВОй резерв18", по аналогии с федеральным проектом "Время героев". Мы готовим кадры для муниципальной государственной службы. Несмотря на то, что в июне заканчивается первый образовательный поток, пятеро уже трудоустроены на разные позиции, в том числе и на уровень замминистра молодежной политики, Михаил Черничкин – десантник, молодой парень", - добавил Бречалов.
Удмуртская РеспубликаРоссияАлександр БречаловВладимир Путин
 
 
