Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 16.03.2026 (обновлено: 19:25 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/botoks-2081078009.html
Эксперт рассказала, нужны ли инъекции ботокса для профилактики морщин
2026-03-16T18:59:00+03:00
2026-03-16T19:25:00+03:00
общество
здоровье
красота
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144901/67/1449016796_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_38d381eac6cbae70ac7ade0e1d1de47d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144901/67/1449016796_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9e6920b803a4d8dfa20f15adaf909dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Косметолог Быстрова: ранние инъекции ботокса не нужны для профилактики морщин

© Fotolia / Production PerigИнъекция ботокса
Инъекция ботокса - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Fotolia / Production Perig
Инъекция ботокса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ранние инъекции ботокса не нужны для профилактики морщин и могут снизить чувствительность к препарату в дальнейшем, рассказала порталу NEWS.ru косметолог Ирина Быстрова.
"Ранние инъекции ботокса не требуются для предотвращения появления морщин... процедура сопряжена с риском возникновения асимметрии лица и снижения чувствительности к препарату", - пишет NEWS.ru, ссылаясь на Быстрову.
Женщине делают инъекцию ботокса - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Эксперт уточнила, что вопрос о целесообразности раннего начала инъекций ботулотоксинов зависит от множества факторов, включая индивидуальные предпочтения пациента и его общее состояние кожи.
Ботокс предотвращает чрезмерную активность мимических мышц и образование стойких заломов. Серьезные побочные эффекты редки, однако существует риск аллергических реакций, асимметрии лица и других нежелательных последствий. К тому же, повторные инъекции могут снизить чувствительность к препарату, что потребует увеличения дозировки в дальнейшем. По мнению Быстровой, отсутствие значительных морщин делает раннюю процедуру скорее эстетическим выбором, нежели медицинской необходимостью.
Девушки на улице в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"В основном врачи-косметологи рекомендуют начинать инъекции ботулотоксина, несмотря на возраст. Главное - оценка состояния кожи, когда появляются первые устойчивые изменения кожи, такие как межбровные морщины, горизонтальные линии лба или гусиные лапки возле глаз", - объяснила эксперт.
Косметолог заключила, что для ранних уколов ботокса необходимо тщательное обследование и консультация врача. По словам Быстровой, регулярный уход за кожей, включающий очищение и пилинг, гораздо полезнее. Кроме того, важно использовать качественные увлажняющие кремы, сыворотки и тоники для лица, чтобы предотвратить появление морщин.
Медицинский работник записывает результаты анализа крови - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
ОбществоЗдоровьеКрасота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала