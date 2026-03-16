Эксперт рассказала, нужны ли инъекции ботокса для профилактики морщин

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ранние инъекции ботокса не нужны для профилактики морщин и могут снизить чувствительность к препарату в дальнейшем, рассказала порталу NEWS.ru косметолог Ирина Быстрова.
"Ранние инъекции ботокса не требуются для предотвращения появления морщин... процедура сопряжена с риском возникновения асимметрии лица и снижения чувствительности к препарату", - пишет NEWS.ru, ссылаясь на Быстрову.
Эксперт уточнила, что вопрос о целесообразности раннего начала инъекций ботулотоксинов зависит от множества факторов, включая индивидуальные предпочтения пациента и его общее состояние кожи.
Ботокс предотвращает чрезмерную активность мимических мышц и образование стойких заломов. Серьезные побочные эффекты редки, однако существует риск аллергических реакций, асимметрии лица и других нежелательных последствий. К тому же, повторные инъекции могут снизить чувствительность к препарату, что потребует увеличения дозировки в дальнейшем. По мнению Быстровой, отсутствие значительных морщин делает раннюю процедуру скорее эстетическим выбором, нежели медицинской необходимостью.
"В основном врачи-косметологи рекомендуют начинать инъекции ботулотоксина, несмотря на возраст. Главное - оценка состояния кожи, когда появляются первые устойчивые изменения кожи, такие как межбровные морщины, горизонтальные линии лба или гусиные лапки возле глаз", - объяснила эксперт.
Косметолог заключила, что для ранних уколов ботокса необходимо тщательное обследование и консультация врача. По словам Быстровой, регулярный уход за кожей, включающий очищение и пилинг, гораздо полезнее. Кроме того, важно использовать качественные увлажняющие кремы, сыворотки и тоники для лица, чтобы предотвратить появление морщин.