Эксперт рассказала, нужны ли инъекции ботокса для профилактики морщин

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ранние инъекции ботокса не нужны для профилактики морщин и могут снизить чувствительность к препарату в дальнейшем, рассказала порталу NEWS.ru косметолог Ирина Быстрова.

"Ранние инъекции ботокса не требуются для предотвращения появления морщин... процедура сопряжена с риском возникновения асимметрии лица и снижения чувствительности к препарату", - пишет NEWS.ru, ссылаясь на Быстрову.

Эксперт уточнила, что вопрос о целесообразности раннего начала инъекций ботулотоксинов зависит от множества факторов, включая индивидуальные предпочтения пациента и его общее состояние кожи.

Ботокс предотвращает чрезмерную активность мимических мышц и образование стойких заломов. Серьезные побочные эффекты редки, однако существует риск аллергических реакций, асимметрии лица и других нежелательных последствий. К тому же, повторные инъекции могут снизить чувствительность к препарату, что потребует увеличения дозировки в дальнейшем. По мнению Быстровой, отсутствие значительных морщин делает раннюю процедуру скорее эстетическим выбором, нежели медицинской необходимостью.

"В основном врачи-косметологи рекомендуют начинать инъекции ботулотоксина, несмотря на возраст. Главное - оценка состояния кожи, когда появляются первые устойчивые изменения кожи, такие как межбровные морщины, горизонтальные линии лба или гусиные лапки возле глаз", - объяснила эксперт.