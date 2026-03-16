Боррель назвал торговую сделку между США и ЕС нечестной

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что торговая сделка между США и Евросоюзом была "нечестной с самого начала" и призвал приостановить ее действие, пишет издание Politico.

США. В феврале агентство Рейтер со ссылкой на парламентские источники передавало, что Европарламент согласился отложить голосование по торговой сделке ЕС

"Сделка была нечестной с самого начала... К тому же, даже Верховный суд США признал пошлины несоответствующими конституции, и я считаю, что новая надбавка в 15% также не кажется законной", - заявил Боррель изданию.

По мнению Борреля, теперь еще больше кажется, что торговая сделка выгодна только одной стороне, учитывая стратегию национальной безопасности США, угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Испании Гренландии , а также энергетический кризис, вызванный агрессией США и Израиля против Ирана

Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.