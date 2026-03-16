ВСУ атаковали больницу в Запорожской области

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали прилегающую территорию Васильевской горбольницы в Запорожской области, повредили фасад медучреждения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Со стороны ВСУ осуществлена атака на прилегающую территорию Васильевской городской больницы. В результате обстрела поврежден фасад медицинского учреждения, а также автомобили, находившиеся на парковке. К счастью, по предварительным данным, персонал и пациенты больницы не пострадали", - написал глава региона в канале на платформе Max.
Балицкий подчеркнул, что факт намеренного удара по больнице, месту, где спасают жизни, не может быть оправдан - это грубое нарушение "всех мыслимых норм международного гуманитарного права".
"Поручил всем ответственным службам оперативно провести оценку ущерба и в кратчайшие сроки приступить к восстановительным работам. Медицинское учреждение продолжает работу в штатном режиме", - добавил глава региона.
Запорожская область - регион РФ, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, - удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
