17:53 16.03.2026
Банки не отметили изменения в спросе на наличные в Москве
Банки не отметили изменения в спросе на наличные в Москве
Снятие наличных в банкомате. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В ВТБ и Сбербанке не наблюдают изменений в спросе на наличные в условиях нестабильного мобильного интернета в центральных районах Москвы, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
"ВТБ находится в "белом списке" Минцифры. Мы не наблюдаем снижения трафика и транзакционной активности в "ВТБ Онлайн". Также мы не видим существенных изменений в спросе на наличные", - сообщили в пресс-службе банка, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы не наблюдаем роста спроса на снятие наличных в наших банкоматах. Спрос остается на стандартном уровне", - также сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Более того, в Сбербанке не наблюдают снижения объема транзакций по бесконтактным методам оплаты банка. "Методы оплаты "Вжух", "Оплата улыбкой" и SberPay NFC работают даже без подключенной сети", - отметили в пресс-службе.
В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В Альфа-банке оценили ситуацию с IT-кадрами в России
14 марта, 11:10
 
