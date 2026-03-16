Банки не отметили изменения в спросе на наличные в Москве

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В ВТБ и Сбербанке не наблюдают изменений в спросе на наличные в условиях нестабильного мобильного интернета в центральных районах Москвы, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.

"ВТБ находится в "белом списке" Минцифры. Мы не наблюдаем снижения трафика и транзакционной активности в "ВТБ Онлайн". Также мы не видим существенных изменений в спросе на наличные", - сообщили в пресс-службе банка, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы не наблюдаем роста спроса на снятие наличных в наших банкоматах. Спрос остается на стандартном уровне", - также сообщили в пресс-службе Сбербанка

Более того, в Сбербанке не наблюдают снижения объема транзакций по бесконтактным методам оплаты банка. "Методы оплаты "Вжух", "Оплата улыбкой" и SberPay NFC работают даже без подключенной сети", - отметили в пресс-службе.