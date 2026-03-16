Юрист рассказала о правилах прохождения техосмотра в 2026 году - РИА Новости, 16.03.2026
06:46 16.03.2026
Юрист рассказала о правилах прохождения техосмотра в 2026 году
Юрист рассказала о правилах прохождения техосмотра в 2026 году

Техосмотр. Архивное фото
Техосмотр. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Владельцы легковушек в 2026 году могут не проходить обязательный ежегодный техосмотр, однако владельцы коммерческих машин и авто с изменениями в конструкции обязаны его пройти, рассказала РИА Новости юрист Анна Марчукова.
"Обязательный техосмотр в этом году требуется далеко не всем. Основная нагрузка приходится на владельцев коммерческого транспорта и машин с изменениями в конструкции. А для обычных легковых авто категории "B" процедура остается добровольной, за исключением постановки на учет", - рассказала собеседница агентства.
Так, по ее словам, легковушки "моложе" четырех лет освобождены от обязательного техосмотра, а после - должны проходить его только при смене собственника или изменении конструкции. Однако спецтехника (эвакуаторы и сельхостехника) и грузовики "старше" 10 лет должны проходить такую процедуру ежегодно, так же как и машины со спецсигналами, к примеру, скорая помощь. А машины для транспортировки опасных грузов - каждые полгода.
"За отсутствие диагностической карты для водителей коммерческого транспорта предусмотрен штраф в две тысячи рублей. Более того, он может начисляться ежедневно до устранения нарушения", - предупредила Марчукова.
Сама процедура техосмотра, сообщила юрист, должна проходить под строгим контролем: оператор фотографирует машину до и после ТО, а данные вносятся в единую информсистему техосмотра (ЕАИСТО).
"Кроме того, в России усиливается борьба с мошенничеством - подготовлен проект правительства, по которому с 1 сентября МВД РФ сможет напрямую приостанавливать доступ операторов к ЕАИСТО за два подтверждённых случая выдачи фиктивных диагностических карт в течение года. Раньше для этого требовалось решение страховщиков", - отметила Марчукова.
Она подчеркнула, что операторы смогут оспорить блокировку доступа к этой системе, подав в течение 20 дней жалобу в МВД.
