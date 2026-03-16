В Белом дома раскрыли, во сколько казне США обошлось нападение на Иран
Атака США на Иран обошлась американской казне в 12 миллиардов долларов на данный момент, сообщил руководитель национального экономического совета Белого дома... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T02:08:00+03:00
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Атака США на Иран обошлась американской казне в 12 миллиардов долларов на данный момент, сообщил руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
"Последняя цифра, о которой меня информировали: 12 миллиардов. 12 миллиардов - это столько, сколько мы потратили на данный момент", - заявил Хассет в интервью телеканалу CBS.
Он добавил, что у администрации достаточно согласованных средств, чтобы вести операцию.
По словам Хассета, если появится нужда в новых ассигнованиях, соответствующие структуры Белого дома могут обратиться в конгресс.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.