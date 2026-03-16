В Белом дома раскрыли, во сколько казне США обошлось нападение на Иран

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Атака США на Иран обошлась американской казне в 12 миллиардов долларов на данный момент, сообщил руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

"Последняя цифра, о которой меня информировали: 12 миллиардов. 12 миллиардов - это столько, сколько мы потратили на данный момент", - заявил Хассет в интервью телеканалу CBS.

Он добавил, что у администрации достаточно согласованных средств, чтобы вести операцию.

По словам Хассета, если появится нужда в новых ассигнованиях, соответствующие структуры Белого дома могут обратиться в конгресс.