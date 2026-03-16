Студенты ДВФУ научили нейросеть предупреждать о риске обострения астмы

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали алгоритмы, способные предупреждать о риске обострения бронхиальной астмы, сообщает пресс-служба вуза.
"Разработки в области искусственного интеллекта, способные предупреждать пациентов и врачей о риске обострения бронхиальной астмы, представили студенты Дальневосточного федерального университета… Задача, которую решают молодые ученые с помощью машинного обучения, - выявить зависимость между погодными и климатическими факторами и обострениями бронхиальной астмы", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе университета, студенты работают с реальными данными клинических исследований, чтобы создать инструменты, которые в будущем смогут автоматически предупреждать пациентов и службы скорой помощи о приближении опасности.
Студенты представили свои разработки на всероссийской конференции "Национальное достояние России" в Москве, одержали с ними победу и удостоились медалей "За научную работу".